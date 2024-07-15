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Osmaniye'de devrilen ağacın altında kalan 2 kişi ağır yaralandı

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Osmaniye'de Karaçay Mahallesi'nde devrilen ağacın altında kalan biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan biri çocuk 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karaçay Mahallesi Karaçay deresi kenarında henüz öğrenilemeyen nedenle ağaç gövdesinden kırılarak devrildi.

Devrilen ağacın altında kalan Mehmet H. K. (20) ile H.A. (12) ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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