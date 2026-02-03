Haberler

Osmaniye'de depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketinin 3. yılı dolayısıyla eğitime bir gün ara verileceği belirtildi. Valilik, resmi ve özel okullarda yapılacak anma etkinlikleri nedeniyle trafik yoğunluğu olabileceğini açıkladı.

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı
Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı

Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı