Haberler

Osmaniye'de jandarmadan DEAŞ operasyonu; Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ ile irtibatlı Suriye uyruklu H.E. yakalanarak tutuklandı.

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu H.E. (26) tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Osmaniye Merkez ilçede DEAŞ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E.'nin kaldığı adrese sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, ekipler evde detaylı arama yaptı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
Jackie Chan'den Gazze için yürek burkan sözler

Ünlü oyuncudan yürek burkan Gazze sözleri
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı

Okul çıkışı kabusu yaşayan küçük çocuk bu hale geldi
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Liverpool'un galibiyet serisi sona erdi

Ne olacak bu takımın hali?