Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen E.Ö, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ö'nün sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası yaptığını belirledi.

Adresi tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
