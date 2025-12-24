Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen E.Ö, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ö'nün sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası yaptığını belirledi.
Adresi tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel