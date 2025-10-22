Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplam 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kent merkezi ve ilçelerde kaldıkları adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheli için ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel