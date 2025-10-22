Haberler

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplam 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezi ve ilçelerde kaldıkları adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheli için ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
