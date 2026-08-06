Haberler

Telefon Bataryası Tamir Sırasında Patladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Savrun Mahallesi'nde telefon tamircisi İlbey İsmail Şen, müşterisinin getirdiği telefonun tamirini yaptığı sırada bataryasında patlama meydana geldi.

Şen, patlamanın ardından telefondaki alevleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi ittifak! Güvenlik kaynakları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'den Galatasaray'a ret! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde kriz büyüyor! Babaya zina suçlaması

Ünlü oyuncunun ailesinde kriz büyüyor! Babaya ağır suçlama
Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu! Gerçek valizi açınca anlaşıldı

Valilik önündeki valizler paniğe neden oldu! Bakın içinden ne çıktı
İstanbul'da yürek burkan manzara! Onlarcası telef oldu

İstanbul'da yürek burkan manzara
TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı