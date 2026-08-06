Telefon Bataryası Tamir Sırasında Patladı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Savrun Mahallesi'nde telefon tamircisi İlbey İsmail Şen, müşterisinin getirdiği telefonun tamirini yaptığı sırada bataryasında patlama meydana geldi.
Şen, patlamanın ardından telefondaki alevleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA