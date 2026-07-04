Minibüsün ata çarpması kamerada

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde aniden yola çıkan başıboş ata, minibüs çarptı. Yaralanan at tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki minibüs, aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve Düziçi Belediyesi'ne bağlı veteriner sevk edildi. Yaralı at, tedavi edilmek üzere belediyenin barınağa götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, atın refüjde bulunan otları yediği sırada yanından geçen diğer araçlardan ürkerek yola fırladığı, bu sırada seyir halindeki minibüsün ata çarptığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı