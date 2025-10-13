Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şehit Asker Kemal Keskin Mahallesi Hacılar mevkisinde 80 DA 901 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel