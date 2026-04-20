Kadirli ilçesinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Adalet Ormanı'na 250 meyve fidanı dikildi. Bazı fidanlar, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin anısına dikildi.

Osmaniye'de Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikildi.

Başsavcılık ve Kadirli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde Akarca Yaylası mevkisindeki 10 dönüm alanda 250 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte bazı fidanlar, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin anısına dikildi.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, törende yaptığı konuşmada, adaletin sadece hüküm vermeyi değil bireyi yeniden topluma kazandırmayı da amaçladığını söyledi.

Hem topluma hem de bireye değer katmayı hedeflediklerini belirten Kurtaran, şöyle konuştu:

"Adaletin gölgesinde büyüyen her fidan, yarınlarımıza bırakılan kıymetli bir mirastır. Bu mirası büyütmek, adaletin toplumsal yönünü güçlendirmek demektir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta kaybettiğimiz çocuklarımızın anısına da isimlerini verdiğimiz fidanları diktik. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz."

Kadirli Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker de Adalet Ormanı projesinin doğa, emek ve sorumluluğun buluştuğu örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı ise sahadaki çalışmayı yürüten görevlilere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Yakup Etik'in okuduğu duanın ardından katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Etkinlikte, Belediye Başkanı Vekili Kutalmış Cem Soysal da yer aldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
