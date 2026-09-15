Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan 2 sürücünün yargılanması sürdü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan 2 sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar otobüs şoförü A.A. (43) ve tır sürücüsü H.K. (53) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Müştekileri ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınında 6 Aralık 2025'te A.A. idaresindeki SEÇ Turizm'e ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, H.K. idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından tutuklanan sürücüler hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA