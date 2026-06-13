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Osmaniye'de 8 bin 316 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

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Osmaniye'de LGS kapsamında 36 okulda düzenlenen merkezi sınava 8 bin 316 öğrenci katıldı. Sınavda 1061 öğretmen ve 514 emniyet mensubu görev aldı. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

OSMANİYE'de 8 bin 316 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav, kent genelinde 36 okulda ve 476 salonda yapıldı. Toplam 8 bin 316 öğrenci, liseye geçiş için ter döktü. Tedbirler kapsamında ise 1061 öğretmen ve 514 emniyet mensubu görev aldı.

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ve Hasan Aybaba Anadolu Lisesi başta olmak üzere birçok okulda sınav öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Bazı öğrencilerin sınav merkezlerine son dakikalarda yetişmesi dikkat çekti. Aileler ise çocuklarının sınavda başarılı olması için dua ederek, okul bahçesi dışında bekledi.

Sınav sonuçları ise 10 Temmuz'da meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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