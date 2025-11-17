Osmaniye'de 7 Yeni Şelale Keşfedildi

OSMANİYE'de Amanos Dağları eteklerindeki Karaçay Vadisi'nde daha önce insanın girmediği alanlarda 7 yeni şelale keşfedildi.

Karaçay Kanyonu'nda bugüne kadar bilinen 21 şelalenin ardından, en düşüğü 5 metreden dökülen 7 yeni şelalenin daha keşfedilmesiyle toplam şelale sayısı 28'e ulaştı. Şelalelerin yükseklikleri 5 ile 25 metre arasında ölçüldü. Bilinen Karaçay Şelalesi ise 30,5 metrelik yüksekliğiyle bölgenin en yüksek şelalesi ünvanını korudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6 kilometrelik parkur üzerinde 2 gün süren keşif çalışması, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana ve Erzincan'dan gelen Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyesi 9 kişilik ekip tarafından yapıldı. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in katkı ve destekleriyle keşfedilen alanların yalnızca kanyon sporcularının geçebileceği zorlu bölgeler olduğu ve ilk kez geçildiği belirtildi. Keşif ekibinde, ODAK Antrenörü Ali Rıza Işık rehberliğinde Dr. Kadir Yıldırım, Dr. Zafer Küçüksün, İlyas Akbaş, Hüseyin Baykuş, Yunus Emre Omuş, Talat Kılıç ve Ünal Aslan yer aldı.

'DAĞCILIK SPORU İÇİN ELVERİŞLİ HALE GELDİ'

Keşfe katılan ekiple birlikte açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Karaçay Kanyonu'nda arkadaşlarımız 7 şelaleyi keşfettiler. 1050 rakımlı yükseklikte eşi benzeri olmayan bir 'kaydırak şelalesi' ortaya çıktı. Osmaniye artık sadece keşfedilmekle kalmadı; dağcılık sporu için de çok elverişli hale geldi. Osmaniye Belediyesi ve ODAK olarak, Karaçay kanyon yürüyüş yolunu Saklı Şelale'ye kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Lojistik hazırlıklarımızı da kısa sürede tamamladığımızda Osmaniye, bambaşka bir atmosfer kazanacak ve bölgenin turizm cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

'GURUR VERİCİ'

Ekip lideri Ali Rıza Işık ise "Osmaniye için 'Kaleler Şehri' demek turizm açısından ne kadar önemliyse, bu şelaleleri ilimize kazandırmak da o kadar değerli. Verilen desteklerle bu başarıyı elde etmek bizim için gurur verici" dedi.

Başkan Çenet, keşfe katkı sunan ekip üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,