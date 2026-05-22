Osmaniye'de 50 dekarlık doğal yaşam alanı sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

Osmaniye'de 50 dekarlık alana kurulu Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Doğal Yaşam Alanı, sahipsiz hayvanlara yuva oluyor.

Osmaniye Valiliği bünyesinde geçen yıl kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde belediyelerin işbirliğinde hizmet veren birlik, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasından barındırılmasına ve bakımlarının yapılmasına kadar her şeyiyle ilgileniyor.

Birlik bünyesinde merkeze bağlı Dervişli köyünde 50 dekar alanda hizmet veren Osmaniye Valiliği Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Doğal Yaşam Alanı da sahipsiz hayvanlara yuva oluyor.

Merkeze girişte sağlık kontrolleri, aşıları ve kısırlaştırma işlemleri yapılan hayvanlar, türlerine, boyutlarına ve saldırganlık durumlarına göre ayırt edilerek, hazırlanan barınma alanlarına alınıyor.

Merkezde, kent genelinden toplanan yemek artıkları da özel cihazlarla mama haline getirilerek hayvanlara veriliyor.

Günün 24 saati görevli bulundurulan merkezde, aşılarından tedavilerine ve beslenmelerine kadar her şeyiyle yakından ilgilenilen hayvanlar isteyenlere de sahiplendiriliyor.

"Onların da bir can taşıdığı bilinciyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun, AA muhabirine, geçen yıl kurulan birliğin, özellikle belediyelerin barınaklarını geliştirmek, onların devamlılığını sağlamak ve kentteki bütün sahipsiz hayvanları toplamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmalar kapsamında 50 dekar alanda hayata geçirdikleri doğal yaşam alanında sahipsiz hayvanların her şeyiyle ilgilenildiğini belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu geçici barınma merkezi 50 dekarlık bir alan içerisinde, kendi mama üretim tesisimizle 6 büyük parseli barındırıyor. Bu parsellerimizde cinslerine, büyüklüklerine göre hayvanlarımızı koruma altına alıyoruz. Veterinerlerimiz, personelimiz var. Kısırlaştırılması gereken hayvanların kısırlaştırma işlemlerini, bakımlarını en ideal şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Gayet medeni, insancıl bir şekilde onların da bir can taşıdığı bilinciyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Osmaniye'mizde bir tane sahipsiz sokak hayvanı kalmayıncaya kadar gayretimizi sürdürüyoruz. Onların da en medeni, insani şekilde bakımlarını üstlenerek görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz."