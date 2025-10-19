Osmaniye'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, saat 14.39'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.???????