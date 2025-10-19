Haberler

Osmaniye'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.39'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sumbas olarak kaydedilirken, derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.???????

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
