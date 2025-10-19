Osmaniye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, deprem saat 14.39'da, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.39'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hafif hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel