Osmaniye'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.39'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hafif hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.