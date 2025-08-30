Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

OSMANİYE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Programa, Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Yılmaz, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Erdinç Yılmaz burada yaptığı konuşmada, "Zaferlerle dolu şanlı tarihimizin altın sayfalarına nakşedilen, milletimizin onurunu, bağımsızlık ve vatan aşkını bir kez daha en somut ve en yalın haliyle dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Zafer Bayramımızı idrak etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kocatepe'de başlayan ve Dumlupınar'da zaferle taçlanan bu kutlu yürüyüş, Aziz Milletimizin var olma mücadelesinin doruk noktalarından biridirö dedi. Kutlamalar, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam etti. Buradaki törende, Vali Yılmaz, Tuğgeneral Günal ve Belediye Başkanı Çenet, törene katılanların ve vatandaşların bayramını kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Duran Can Kaya yaptı.

Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlara vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti. Öğrenciler şiirler okudu. 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komando Bölüğü'nün seslendirdiği 'Komando Andı' törene damga vurdu. Samet Aybaba Spor Lisesi öğrencilerinin sunduğu 'Bayrak' ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının jimnastik gösterisi ilgiyle izlendi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu'nun silahlı gösterisi ise büyük beğeni topladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, gaziler, mehter takımı, askeri birlikler, jandarma, polis ve itfaiye araçlarının geçişiyle sona erdi. Törende ayrıca, Vali ve Belediye Başkanlığına ait yerli ve milli otomobil TOGG da kortejde yer aldı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,