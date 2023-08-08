Osmaniye'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Osmaniye'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Düziçi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan Asaf Yiğit ait 2 katlı evin 2. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi ve mahalle sakinlerinin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, evde büyük ölçüde hasar meydana geldi.