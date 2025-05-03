Osmaniye'de 190 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Osmaniye'de 190 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Osmaniye'de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 190 hacı adayı, Bülbül Camisi'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Osmaniye'de, 190 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 190 hacı adayı için Bülbül Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildiği ve dualar edildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Çakmak'ın konuşmasının ardından 190 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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