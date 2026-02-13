Haberler

Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

Güncelleme:
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, 12. yüzyıla ait olan üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde bir yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, bir tarihi eserin Malatya'dan Osmaniye'ye satılmak üzere getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 12'nci yüzyıla ait olduğu belirtilen üzerinde Süleyman mührü (Davut Yıldızı) ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirdi. Tarihi eseri yaklaşık 1 milyon dolara satmak isteyen İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D. (66) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: İbrahimE MÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
