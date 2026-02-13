Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, bir tarihi eserin Malatya'dan Osmaniye'ye satılmak üzere getirileceği bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 12'nci yüzyıla ait olduğu belirtilen üzerinde Süleyman mührü (Davut Yıldızı) ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirdi. Tarihi eseri yaklaşık 1 milyon dolara satmak isteyen İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D. (66) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

