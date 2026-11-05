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Osmaniye Bahçe'de sağanak sel ve heyelana yol açtı, mahsur aile ve çocuklar taşındı

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, sel ve heyelan meydana geldi. Yukarıkardere köyünde heyelanla kapanan yolda mahsur kalan aile ve çocuklar sırtlarda taşınarak güvenli bölgeye ulaştırılırken, İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması yaptı ve selden zarar gören araçların kurtarılması sürüyor.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, sel ve heyelan meydana geldi. Yukarıkardere köyünde heyelan nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan aile ve çocuklar, vatandaşlar tarafından sırtlarda taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

İlçede gece etkisini artıran sağanak, Yeni Mahalle Halil Güneş Caddesinde dere taşkınına neden oldu. Heyelan sonucu Yukarıdere köyü yolu ulaşıma kapanırken, bölgede mahsur kalan aile ve çocuklar vatandaşların yardımıyla sırtlarda taşınarak güvenli alanlara götürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların da desteğiyle heyelan nedeniyle kapanan yolda temizlik çalışması yaptı. Selden zarar gören araçların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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