Haberler

Osmaniye 112'de habersiz tatbikatta dumandan etkilenen görevli hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye 112'de habersiz tatbikatta dumandan etkilenen görevli hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi binasında senaryo gereği yangın tatbikatı düzenlendi. Personelden habersiz yapılan tatbikatta çatıda mahsur kalan görevli kurtarıldı, dumandan etkilenen bir görevli hastaneye kaldırıldı ve yaklaşık 50 personel görev aldı.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki hizmet binasında senaryo gereği bodrum katta bulunan elektrik panolarında yangın çıktı.

Yangın alarmının devreye girmesiyle görevli personel binayı boşaltırken, bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıda mahsur kalan bir görevli, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir görevli ise AFAD ve sağlık ekiplerince sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, gazetecilere, tatbikatta yaklaşık 50 personelin görev aldığını söyledi.

Tatbikatın binada görevli personelden habersiz yapıldığını belirten Arık, "Gerçek manada ne kadar zaman dilimi içerisinde müdahale ediliyor hem de arkadaşlarımızın reaksiyonları nasıl olacak, bunu ölçmek için yaptık. Güzel, başarılı bir tatbikat oldu. Görevli herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı

Kastamonu'da 10 evin zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Bir evde başladı, 10 evi vurdu! Yangın kontrol altına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

Sülale miras için sıraya girdi, yeğeninden ders gibi yanıt geldi
Oğluna 3 aylıkken DMD teşhisi konuldu! Milaslı anne Göktuğ'un gen tedavisi için 2,9 milyon dolar arıyor

Göktuğ'un ilacı 2,9 milyon dolar! Annesi kumbarayla topluyor
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı