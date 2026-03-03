Haberler

Motosikletiyle 2 aracın arasından geçmeye çalışan kurye kaza yaptı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin arasından geçmeye çalışan bir kuryenin motosikleti, araçlardan birine çarparak devrildi. Kaza anı kuryenin kask kamerasına yansıdı ve başka kuryeler yaralı sürücüye yardım etti.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin arasından geçmeye çalışırken motosikletiyle araçlardan birine çarpan kurye yaralandı. Kaza, kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bir kurye, seyir halindeki 2 otomobilin arasından geçmeye çalışırken araçlardan birine çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşananlar kuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından bölgeye gelen başka bir kuryenin yaralı sürücüye yardım ettiği, kısa süre sonra ise bir başka motosiklet sürücüsünün de durarak destek verdiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

