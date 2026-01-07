Bursa'da barakada başlayıp araca sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, barakada başlayıp minibüse sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ndeki yaz aylarında manav olarak kullanılan boş barakada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler park halindeki bir minibüse sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Baraka kullanılmaz hale gelirken araçta hasar oluştu.