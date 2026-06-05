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Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan ve ailelerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Soğanlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada Hakan A. (32), Resul K. (30) ve Emre A. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
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