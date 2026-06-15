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Bilecik'te alkollü sürücünün karıştığı kazada anne ve çocuğu yaralandı

Bilecik'te alkollü sürücünün karıştığı kazada anne ve çocuğu yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan alkollü sürücü jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü gözaltına alındı.

S. I. (38) yönetimindeki 11 EL 200 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selçik köyü mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Ö.T. (47) idaresindeki 34 HTF 727 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle S.I'nın kullandığı otomobil ters döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ö.T'nin kullandığı otomobildeki eşi Ö.T. (37) ve kızı Z.S.T. (8) yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kazaya karışan sürücü S.I'nın olay yerinden kaçtığının belirlenmesi üzerine jandarma çalışma başlattı. Selçik köyünde yakalanan sürücünün, alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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