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Osmaneli'de Cumhuriyet'in 103. yılı için yürüyüş ve fener alayı yapıldı

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Osmaneli'de Cumhuriyet'in 103. yılı için yürüyüş ve fener alayı yapıldı
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Osmaneli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrenciler ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, İnönü Mahallesi Bayraklar mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Hürriyet Caddesi'nden Osmaneli Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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