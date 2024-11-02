Üye Girişi
Haberler

Osmancık'ta Ölüme Yol Açan Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Osmancık'ta Ölüme Yol Açan Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bagajından düşen 3 yaşındaki çocuk, arkadan gelen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuğun hastaneye sevk edilmesiyle tedavi süreci başladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin bagajından düşen 3 yaşındaki çocuk, arkadan gelen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Selahattin D. idaresindeki 34 DH 7518 plakalı otomobil, D100 kara yolu Çorum Kavşağı'ndaki trafik ışığında hareket ettiği sırada otomobilin bagaj bölümünde seyahat eden D.D. isimli çocuk, kapağın açılması sonucu yola düştü.

Bu sırada arkadan gelen Cengiz G. yönetimindeki 76 DC 644 plakalı tır, D.D'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

AK Partili Mustafa Varank, ölümden döndü
İranlı genç kadından 'zorunlu örtünme' kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

Genç kadın, herkesin içinde bir anda kıyafetlerini çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.