Osmancık'ta Okul Servis Araçları Denetlendi

Osmancık'ta, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 okul servisi denetlendi. Araçlarda zorunlu ekipmanlar kontrol edilerek, servis şoförlerine bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde kapalı pazar alanında yapılan denetimlerde 30 okul servisi kontrol edildi.

Denetimlerde araçlarda "dur" lambası, ilk yardım çantası, yangın tüpü, emniyet kemeri ve diğer zorunlu ekipmanlar incelendi.

Kontrollerin ardından servis şoförlerine bilgilendirme yapıldı. Denetime, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı.

