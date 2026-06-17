Çorum'da metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, metruk bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak'ta, bulunan kullanılmayan metruk evde meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede korku ve paniğe neden olurken, ekipler alevlerin bitişikteki yapılara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangının kontrol altına alınması amacıyla bir taraftan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, diğer taraftan iş makinesi yardımıyla metruk evin bir bölümü yıkıldı. Yangın çevredeki yapılara zarar vermeden kontrol altına alındı. Ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı