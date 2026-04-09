Haberler

Çorum'da kuaförlerde bulunan son kullanma tarihi geçmiş 563 ürüne el konuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 563 kuaför ve güzellik ürünü ele geçirildi.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce ilçedeki kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

İlgili mevzuatlar çerçevesinde incelenen kuaför ve güzellik merkezlerinde ayrıca kullanılan malzemeler de denetlendi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 563 saç boyası, makyaj malzemesi ve kişisel bakım ürününe zabıta ekiplerince el konuldu.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurdukları belirlenen işletmeler hakkında cezai işlem uygulanması için Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

