Yolcu otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, yolcu otobüsüne arkadan çarparak ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Nuh D. (40), ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Osmancık ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Ömer Derindere Bulvarı'nda Samsun yönüne seyir halinde olan Nuh D. yönetimindeki 19 AET 477 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki Ferhat A. (54) idaresindeki 60 NK 300 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Nuh D., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Nuh D., Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüsteki yolcular, kazadan yara almadan kurtulurken, firma tarafından temin edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
