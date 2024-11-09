Üye Girişi
Haberler

Osmancık'ta Kavşak İtirazıyla D100 Yolu Protesto Edildi

Osmancık'ta Kavşak İtirazıyla D100 Yolu Protesto Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kavşağın iptal edilmesini protesto eden vatandaşlar, D100 kara yolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı. Yol genişletme çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerle görüşerek kavşaklarının tekrar açılması talebinde bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan kavşağın iptal edilmesini, D100 kara yolunu ulaşıma kapatarak protesto etti.

Kapatılan Kara Yolları Kavşağı yakınlarında toplanan vatandaşlar, D100 kara yolunda seyahat eden araçları durdurarak yolu geçişlere kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şenyurt Mahallesi Muhtarı Resul Bahar, mahallenin yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Yol genişletme çalışması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını belirten Bahar, "Bugün vatandaşlar ayaklandı, kendini göstermek istedi. 27 yıldır bu mahalledeyim, 27 yıldır bu kavşağımız var, yaya geçidimiz var. Biz hem yaya hem de araçlar için kavşak istiyoruz." dedi.

Bahar, konuyla ilgili AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile görüştüğünü ve kavşağın pazartesi günü açılacağına dair söz aldığını aktardı.

Bunun üzerine yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan D100 kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Bu sürede yolun her iki istikametinde yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Mahalle sakinlerinden Emine Mumcu ise kavşağın kapatılmasından dolayı engelli çocuğunu ilçe merkezine götürmek istediğinde yolunun 2,5 kilometre kadar uzadığını kaydetti.

Öte yandan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak da kavşağa gelerek vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Narin Güran davasında savcıdan 'Tutukluluk devam etsin' talebi

Narin Güran davasında 3. gün! İşte savcının tutuklular için talebi

 Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere adaylık ilanı gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.