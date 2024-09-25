Osmancık'ta İtfaiye Haftası Coşkuyla Kutlandı

Osmancık Belediyesinde İtfaiye Haftası kutlandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu, itfaiye teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye personelini tebrik eden Gelgör, "İtfaiye Haftası vesilesiyle yangın ve acil durumlarda fedakarca görev yapan tüm itfaiyecilerimize minnettarız. Bu vesileyle tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her birinin sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir çalışma hayatı geçirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ziyarette Gelgör, itfaiye ekipleriyle birlikte pasta kesti.