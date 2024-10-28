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Osmancık'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 101 Metre Uzunluğunda Bayrak Yürüyüşü

Osmancık'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 101 Metre Uzunluğunda Bayrak Yürüyüşü
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Çorum'un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşünde, 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden Hükümet Konağı'na yürüyüş yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.

Burada Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel

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