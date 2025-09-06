Haberler

Osmancık'ta Çocuk Festivali Coşkusu

Osmancık'ta Çocuk Festivali Coşkusu
Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında gerçekleştirilen 'Çocuk Festivali'nde çocuklar eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. Sihirbaz gösterileri, ödüllü yarışmalar ve daha fazlasıyla dolu festivalde çocuklara futbol topu hediye edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında "Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

Kapalı pazar alanına kurulan oyun parkında çocuklar, sihirbaz ve jonglör gösterileri, animasyonlar, ödüllü yarışmalar, balon şov, palyaço eşliğinde yüz boyama ve tahta bacak gösterisi ile eğlendi.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivale katılan çocuklara futbol topu hediye etti.

Gelgör, burada yaptığı konuşmada, "Biz sizler için varız, sizlerin emrindeyiz. Bugün bitmeyecek, çocuk etkinliğimiz yarın da devam edecek. Geldiğiniz için teşekkür eder, en güzel günler sizin olsun." dedi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
