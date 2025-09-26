Haberler

Osmancık'ta Asırlık Zeytin Ağaçları Dikildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı tarafından asırlık zeytin ağaçları dikildi. Programda yer alan yetkililer, bu ağaçların hem kültürel mirası yaşatacağını hem de öğrencilere burs sağlayacağını belirtti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfının Çiftlikler Mahallesi'ndeki arazisine asırlık zeytin ağaçları dikildi.

Ağaç dikim programına Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ve Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam katıldı.

Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Bilal Çevrim, vakıf arazilerine 100 yaşını aşan zeytin ağaçları diktiklerini belirterek, "Bu ağaçlar hem kültürümüzü yaşatacak hem de geleceğimiz olan öğrencilere katkı sağlayacak. Vakıf olarak eğitime destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Çevrim, Darphane'de bastırılan hatıra "Baltacı Mehmet Paşa" madalyonunu Atak'a takdim etti.

Vakıf arazisinde 260 zeytin ağacı bulunuyor. Ağaçlardan alınan zeytinden elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak veriliyor.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
