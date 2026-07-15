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Osmancık'ta 15 Temmuz anma programı

Osmancık'ta 15 Temmuz anma programı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Osmancık Şehitliği'ndeki programa Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra şehitler için dua edildi.

Duanın ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine gül bıraktı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
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