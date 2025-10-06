Haberler

Osmancık Kaymakamı, Emekli İmam Hatipleri Ziyaret Etti

Güncelleme:
Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli imam hatipler Kerem Çelik ve Yaşar Akın'ı ziyaret ederek sağlık ve huzur dileklerinde bulundu. Duman, ayrıca imam hatiplere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Duman, emekli imamlara hizmetleri için teşekkür edilerek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Duman ayrıca, imam hatiplere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretlere Osmancık İlçe Müftüsü Ferhat Koçak da katıldı.

