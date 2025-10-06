Osmancık Kaymakamı, Emekli İmam Hatipleri Ziyaret Etti

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli imam hatipler Kerem Çelik ve Yaşar Akın'ı ziyaret etti.

Duman, emekli imamlara hizmetleri için teşekkür edilerek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Duman ayrıca, imam hatiplere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretlere Osmancık İlçe Müftüsü Ferhat Koçak da katıldı.