Osman Gazi Türbesi'nde 5 Yıldır Süren Saygı Nöbeti

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde jandarma personelinin alp kıyafetleri, kılıç ve baltayla tuttuğu saygı nöbeti, 5 yıldır aralıksız devam ediyor.

Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Tophane Parkı'nda, kente hakim tepede bulunan Osman Gazi Türbesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında Eylül 2020'de türbe önünde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan saygı nöbeti, o tarihten beri sürüyor.

Nöbette tutacak personel, fiziki özellikleri göz önüne alınarak gönüllülük esasına göre seçiliyor. Heybetli, güçlü ve kararlı duruşlarıyla, alp kıyafetleri giyip kılıç ve balta gibi silahlarını kuşanan nöbetçiler, her sabah görev yerine gidiyor.

Tophane Parkı girişinde yaptıkları seremoninin ardından Osman Gazi Türbesi önünde 09.00'da nöbete başlayan alpler, her saat başında nöbetlerini diğer arkadaşlarına devrederek 17.00'ye kadar görev yapıyor.

Jandarma personelince Orhan Gazi Türbesi'nin de bulunduğu parkta nöbet değişimi sırasında düzenlenen seremoni, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Nöbet değişimine şahit olan yerli ve yabancı turistler, cep telefonu kameralarıyla bu anı kayıt altına alıyor.

"Saygı nöbetçileri 30 günlük yoğun eğitim sürecinden geçirilir"

İl Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen Doğukan Günay, AA muhabirine, saygı nöbetçiliğinin tarih sahnesine şanla ve şerefle adını yazdırmış cedde minnetin ve bağlılığın sembolik ifadesi olduğunu söyledi.

Nöbetin 5 yıldır aralıksız tutulduğunu vurgulayan Günay, "Bu nöbet, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bize tevdi edilen bir şanlı görev olmakla beraber, geçmişe saygının, mirasa sahip çıkmanın asil bir duruşudur." dedi.

Günay, Türkiye'de saygı nöbetinin farklı yerlerde de tutulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cihan imparatorluğu Osmanlının kurucuları başta olmak üzere, tarihimize yön veren büyüklerimizin ebedi istirahatgahlarında tutulan bu nöbet, milletimizin kökleriyle bağını diri tutar. Ülkemizde başta Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Ertuğrul Gazi Türbesi, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanlarda bu anlamlı görev ifa edilmektedir."

Saygı nöbeti tutan askerlerin, güçlü yapılı, kararlı ve gururlu bakışlılar arasından seçildiğini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Saygı nöbetçileri, 30 günlük yoğun eğitim sürecinden geçirilir. Alp yürüyüşü, disiplinli duruş, selam verme ve nöbet andı gibi unsurlar üzerinde titizlikle çalışılır. Saygı nöbeti tutan askerler, görevlerini sorumluluk bilinciyle ifa ederler. Her biri, ecdadın manevi huzurunda bir saat boyunca dimdik ayakta durarak tarihin yüklediği anlamı omuzlarında taşır. Bu kutsal nöbetler, her gün sabah saat 09.00'da başlar ve akşam 17.00'ye kadar devam eder. Yılın 365 günü, mevsimlerin ve zamanın şartlarına aldırmaksızın kesintisiz şekilde sürdürülür."

Günay, Osman Gazi türbesi önündeki saygı nöbetinin, tarihe karşı gösterilen hürmetin ve sadakatin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Osman Gazi ve Orhan Gazi gibi Osmanlının temelini atan büyüklerimizin huzurunda tutulan bu nöbet, genç nesillerin hafızasında tarih bilincini diri tutar. Şanlı Türk tarihine yön vermiş kahramanların aziz hatıralarına sahip çıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin en asil yollarından biridir." diye konuştu.