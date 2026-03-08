Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama sesi duyuldu

Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama sesi duyulurken polis, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü ya da yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.

Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Norveç Polisi İstihbarat Birimi Başkanı Frode Larsen, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırının büyükelçilik hedefli olduğunu düşündüklerini belirterek, şu anda şüpheli diyebilecekleri birisinin bulunmadığını ifade etti.

Saldırının dünyadaki mevcut güvenlik durumuyla ilişkili olabileceğine değinen Larsen, "Saldırının nedenlerinden birisi terör olabilir ancak buna kesin olarak inanmıyoruz. Tüm ihtimalleri araştırıyoruz." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de NRK'ye yaptığı açıklamada, büyükelçilik ile irtibatta olduklarını belirterek, "Diplomatik misyonların güvenliği bizim için çok önemli. Olay şu anda polis tarafından soruşturuluyor." diye konuştu.

Bu arada NRK, büyükelçilik binası yakınlarında bulunan spor salonunun kapatıldığını aktardı.