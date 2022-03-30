Oscar Törenine Tokat Damgası
DailyMotion.com - Güncel
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Oscar Ödül Töreni'nde en iyi film ödülünü "CODA" filmi kazanırken, geceye damgasını oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'ı tokatlaması vurdu.
Oscar Ödül Töreni'nde en iyi film ödülünü "CODA" filmi kazanırken, geceye damgasını oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'ı tokatlaması vurdu. Smith, eşiyle ilgili espri yaptığı için sahneye çıkarak Rock'ı tokatladı. Ayrıntıları Mehmet Sümer aktarıyor
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