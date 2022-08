Oscar töreninde Will Smith'ten komedyene tokat

Bu yıl 94'üncü kez verilen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Törene, Will Smith'in eşi hakkında yaptığı espriden sonra komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.94'üncü Oscar Ödül töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçeklştirildi. Töreni, Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes sundu.

Oscar gecesine ödüllerden çok bu yıl King Richard filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar alan Will Smith'in komedyen Chris Rock'a sahneye çıkarak attığı tokat damga vurdu.

Chris Rock'ın, bir hastalık nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith hakkında "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2'yu sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espri yapması sonrası sahneye yürüyen Smith Rock'a tokat attı. Yerine dönen Smith'in, iki kez "Karımın adını ağzına alma" dediği duyuldu. Chris Rock'ın gönderme yaptığı 1997 yılı yapımı "Jane'in Zaferi" (G.I. Jane) adlı filmde Demi Moore, kısa saçlı bir askeri canlandırıyordu.

Olaydan kısa bir süre sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almak üzere sahneye gelen Will Smith, konuşmasında bu olaya da değindi. Canlandırdığı karakter için "Richard Williams ailesinin en büyük koruyucusuydu" diyen Smith, "Sanat, hayatı taklit eder. Ben çılgın bir baba gibi görünebilirim. Ama sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" diye konuştu. Akademi ve diğer Oscar adaylarından özür diyelen Smith, Chris Rock'tan ise özür dilemedi.

Akademi'nin Will Smith'e ceza verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

En İyi Film: CODA

En iyi film ödülünü ise bu yıl CODA adlı film aldı. İngilizce 'İşitme engelli ebeveynlerin çocukları' (Children of deaf adults -) anlamına gelen Sian Heder yönetmenliğindeki CODA adlı film, işitme engelli balıkçı bir ailede büyüyen bir kız çocuğunun hikayesini ele alıyor.

94. Oscar Ödüllerinin diğer sahipleri ise şöyle:

En İyi Yönetmen: Jane Campion, "The Power of the Dog"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, "King Richard"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, "West Side Story"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, "CODA"

En İyi Yabancı Dilde Film: "Drive My Car"

En İyi Özgün Senaryo: "Belfast"

En İyi Uyarlama Senaryo: "CODA"

En İyi Belgesel: "Summer of Soul"

En İyi Kısa Belgesel: "The Queen of Basketball"

En İyi Animasyon Filmi: "Encanto"

En İyi Sinematografi: "Dune"

En İyi Görsel Efekt: "Dune"

En İyi Film Montajı: "Dune"

En İyi Film Müziği: "Dune"

En İyi Özgün Şarkı: "No Time to Die"

En İyi Yapım Tasarımı: "Dune"

En İyi Kısa Film: "The Long Goodbye"

En İyi Kısa Animasyon: "The Windshield Wiper"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Cruella"

En İyi Makyaj -Saç Tasarımı: "The Eyes of Tammy Faye"

