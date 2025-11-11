Haberler

Oscar Ödüllü Müzisyen Glen Hansard İstanbul'da Konser Verdi

Glen Hansard, Zorlu PSM'de Türk müzikseverlerle buluşarak unutulmaz eserlerini seslendirdi. İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, 13 Kasım'da Ankara'da bir konser daha verecek.

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) müzikseverlerle buluştu.

Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye'ye gelen sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'a yaptığı kısa seyahati hatırlatan Hansard, konserde "When Your Mind's Made Up", "Disappointed" ve "Bird of Sorrow"un arasında olduğu birçok eserini seslendirdi.

Dublin sokaklarında 1980'lerin başında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990'da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda'nın önemli müzisyenlerinden biri haline geldi.

The Frames, 1996'da "Fitzcarraldo" ve 2004'te ise "Burn the Maps" albümleriyle ulusal başarı yakaladı ve Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

Başrolünü üstlendiği "Once" filmiyle 2006'da uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, filmin unutulmaz şarkısı "Falling Slowly" ile Oscar ödülünün sahibi oldu. Daha sonra Broadway'e uyarlanan "Once The Musical", 8 Tony ödülü kazanarak büyük başarıya imza attı.

Sanatçı, "Rhythm and Repose", "Didn't He Ramble" ve son albümü "This Wild Willing" ile dünya çapında turnelere çıktı, ayrıca Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne aldı.

Hansard, 13 Kasım'da ise Ankara MEB Şura'da konser verecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
