Oscar Ödüllü Aktris Diane Keaton 79 Yaşında Hayatını Kaybetti
ABD'li aktris Diane Keaton, 'Baba (The Godfather)' ve 'Annie Hall' filmlerindeki rolleriyle tanınarak 79 yaşında hayatını kaybetti. Aile sözcüsü, ölüm nedenine dair bilgi vermedi.
"Annie Hall" filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
New York Post gazetesinin haberine göre, Keaton'un aile sözcüsü, aktrisin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.
ABD'nin Los Angeles kentinde 1946'da doğan Keaton, "Baba (The Godfather)" serisindeki "Kay Adams" rolüyle tanınmıştı.
Keaton, 1997'de "Annie Hall" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Oscarı"na layık görülmüştü.
