Osaka'da Yüksek Katlı Apartmandan Düşüş, İki Ölümle Sonuçlandı

Osaka'da Yüksek Katlı Apartmandan Düşüş, İki Ölümle Sonuçlandı
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Japonya'nın Osaka kentinde yüksek katlı bir apartmandan düşen bir kişi ile caddede bisikletle seyreden bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın Osaka kentinde yüksek katlı apartmandan düşen kişi ile caddede üzerine düştüğü bisikletli hayatını kaybetti.

NHK'nin haberine göre, kentin Kita-ku bölgesinde Tenjinbaşisuji Rokuçome Tren İstasyonu'nun 400 metre kuzeyindeki 44 katlı apartmandan bir kişi düştü.

Binadan düşen kişi, caddede bisikletle seyreden 50'li yaşlarda -kişiye çarptı.

İhbar sonrası, kolluk kuvvetleri ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Düşen kişinin 70'li yaşlarda olduğu ve yüksek apartmanda ikamet ettiği belirtildi.

Resmi Kyodo ajansına göre, iki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin kent savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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