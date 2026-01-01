'Örümcek Adam' kostümüyle depremzedeyi ziyaret etti, kaldırım temizleyip çocuklarla kar topu oynadı

TÜRKİYE'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç (26), geldiği Van'ın Erciş ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden esnaf Murat Kaya'yı ziyaret etti. Kaldırım temizleyen Koç, çocuklarla kar topu oynadı.

Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle gezme hayalini gerçekleştirmek için memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç'un, 70'inci durağı Erciş oldu. Erciş'te sokaklarda dolaşan Koç, depremde yakınlarını kaybeden esnaf Murat Kaya'yı dükkanında ziyaret etti. Örümcek Adam kostümüyle karşısında Ayaz Salih Koç'u gören Kaya, şaşkınlığını gizleyemedi. Depremlere dikkat çekmek amacıyla ilçede bulunduğunu belirten Koç, "Erciş'te gezerken tesadüfen bir dükkana girdim. Burada neredeyse herkes 2011 Van depreminde bir yakınını kaybetmiş. Murat ağabeyin dükkanına çat kapı girince çok şaşırdı. 23 Ekim depreminde yakınlarını kaybettiğini söyledi" dedi.

KALDIRIMLARI TEMİZLEDİ, ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da bölgeye giderek, çocuklara moral vermeye çalıştığını anlatan Ayaz Salih Koç, "Oradaki insanların yardımına koştum, elimden geleni yaptım. Erciş'te de Murat ağabeyin yüzünde biraz tebessüm olduysa ne mutlu bana. Bugün geldiğim Erciş 70'inci şehir. Burada esnafa yardımcı olup kaldırımları temizledik. Çocuklarla kar topu oynadık, kardan adam yaptık. Yüzümdeki maskeyi asla çıkartmıyorum. İstiyorum ki insanların zihninde tatlı bir yer edinsin" diye konuştu.