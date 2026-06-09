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Ortaokul öğrencisi Erdem, bıçaklı kavgada öldü

Ortaokul öğrencisi Erdem, bıçaklı kavgada öldü
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İzmir'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in cenazesi, Manisa'nın Salihli ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, otopsi işlemleri tamamlandı. Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesinin Manisa'nın Salihli ilçesi Cafer Bey Mahallesi'ndeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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