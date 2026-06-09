Ortaokul öğrencisi kavgada öldürüldü; bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada
İzmir Karşıyaka'da 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, bıçaklı kavgada ağır yaralanarak sığındığı kafede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaralı öğrencinin karnını tutarak kafeye koştuğu ve şüphelinin uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), hastanede yaşamını yitirdi.
KAVGADA BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ
Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.