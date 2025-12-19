Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerinin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin simge projelerinden milli muharip uçak KAAN için hazırladığı klip ilgi gördü.

Çorlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan hafta dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler, KAAN'ın maketini yaparak bir klip hazırladı.

Okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, kısa sürede ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliğinin önemine dikkati çekerek, gökyüzünün yeni kahramanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Yeniyol, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının dünyaya örnek bir proje olduğunu belirterek, atılan bu önemli adımların geleceğe ışık tuttuğunu ve öğrencilerin ufkunu açtığını ifade etti.

Yeniyol, bu anlayışla geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini kaydetti.