Haberler

Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri milli muharip uçak KAAN için klip hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında milli muharip uçak KAAN için hazırladıkları klip ile dikkat çekti. Etkinlikte öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliği ön plana çıkarıldı.

Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerinin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin simge projelerinden milli muharip uçak KAAN için hazırladığı klip ilgi gördü.

Çorlu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Arda Ünal, öğrencileriyle 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan hafta dolayısıyla "Uçan Hayaller, Minik KAAN'lar" adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler, KAAN'ın maketini yaparak bir klip hazırladı.

Okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, kısa sürede ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliğinin önemine dikkati çekerek, gökyüzünün yeni kahramanlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Yeniyol, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının dünyaya örnek bir proje olduğunu belirterek, atılan bu önemli adımların geleceğe ışık tuttuğunu ve öğrencilerin ufkunu açtığını ifade etti.

Yeniyol, bu anlayışla geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title