Ortalık yangın yeri gibi! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi

Gün ağarmasıyla depremin tüm şiddeti gözler önüne serildi. Çekilen görüntülerde yıkılan binalar ve vatandaşların çığlıkları kayıtlara yansıdı.

Saat 04.17 sularında, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği afet, toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan olayın ardından devletin tüm imkanları bölgelere seferber edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çok sayıda göçük ve yıkım haberleri de art arda gelmeye başladı. Son durumu aktaran AFAD, 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 440 kişinin da yaralandığını duyurdu. Sert kış şartlarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölge halkı da enkaz altından çıkarılan vatandaşlara yardımcı oluyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin büyüklüğü ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta havadan çekilen bir video, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde yıkılan binalar dikkat çekerken, vatandaşların çığlığı da kayıtlara yansıdı.